Индийская актриса и модель Стэфи Патель и англо-китайский шоумен Мэнг Лэй станут ведущими Международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале фестиваля.

К слову, уже в эту субботу, 20 сентября, на одной из самых технологичных площадок России Live Арене пройдет финал международного музыкального конкурса "Интервидение". В ходе трансляции, которую в прямом эфире покажет Первый канал, планируется задействовать искусственный интеллект и технологию дополненной реальности. Все для того, чтобы зрители смогли лучше узнать исполнителей, которые представляют на "Интервидении", без преувеличения, весь мир.

Всего в конкурсе участвуют артисты из 23 стран. Нашу страну представит певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) с песней "Прямо по сердцу". Как отметили организаторы, сам факт проведения подобного мероприятия в России является важнейшим достижением.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил убежденность в том, что "Интервидение" подарит всем грандиозный незабываемый праздник и будет содействовать укреплению международных связей.