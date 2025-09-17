Мошенник оставил Газманова без всех накоплений на пенсию

Адвокат семьи популярного артиста Роман Кузьмин рассказал, что шесть лет назад Олег Газманов и его супруга Марина выдали заем Геворку Саркисяну. Певец, по словам юриста, эти деньги копил всю жизнь, чтобы обеспечить себе достойную пенсию. Когда через год певец потребовал вернуть средства, тот ответил, что у него их нет. "Фактически он воспользовался их отношением к нему", - заявил адвокат популярного певца.

Кузьмин отметил, что Саркисян "непонятно куда инвестировал" деньги, в то время как ему их дали в долг. Также адвокат семьи Газмановых рассказал, что Саркисян ссылался на эпидемию коронавируса, а потом на СВО, что якобы не может перевести деньги из США, где он живет, передает РИА Новости.

"Саркисян хоть и гражданин России, но последние годы проживал в Соединенных Штатах Америки, там у него семья, дом, имущество и наши деньги. Сюда он приезжает тайно по каким-то своим вопросам. Мы много раз просили его о встрече, однако он ни слова нам не говорил и уезжал", - сообщил адвокат артиста.

После этого Газмановы поняли, что их жестоко обманули и обратились в полицию.

Напомним, недавно стало известно о задержании в Москве мужчины, подозреваемого в мошенничестве в отношении Олега Газманова и его супруги Марины.