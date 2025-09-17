Первый спустя три года рейс вылетел из Москвы в Краснодар

Из Москвы в Краснодар вылетел первый гражданский самолет после трехлетнего перерыва

Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из "Шереметьево" в 6:40 17 сентября. Он приземлится в краснодарском аэропорту "Пашковский" спустя три часа 35 минут.

Загрузка самолета составила почти 100%, пишет РИА Новости. Airbus A321 вмещает 183 пассажира.

Как ожидается, аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час

Аэропорт Краснодара не принимал самолеты с конца февраля 2022 года в целях безопасности.

Ранее была возобновлена работа аэропортов в Геленджике и Элисте. Остаются закрытыми воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.