Собянин: Основные работы по благоустройству дворов в этом году завершены

В этом году в Москве благоустроили две тысячи четыреста дворов. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, обновили площадки, установили современное освещение, отремонтировали проезды и тротуары.

Так, в Дорогомилове появились новые игровые комплексы, а в Фили-Давыдкове сделали детскую зону в стиле панда-парка. В Ясеневе на улице Ясногорская создали современный спорткластер и детские площадки, одна из них в виде дирижабля. Также преобразились дворы в районах Дмитровский и Западное Дегунино.

По словам мэра, в этом году в столице было закуплено около 57 тысяч единиц оборудования и уличной мебели.

