Алла Пугачева выступила с новым заявлением после интервью

На днях вышло большое интервью с Аллой Пугачевой, которая покинула Россию вместе с семьей вскоре после начала СВО. Впервые за несколько лет Примадонна отечественной сцены на протяжении более трех часов откровенно обсудила самые разные темы. Говорят, что запись разговора с легендарной артисткой проходила не один день. В результате интервью посмотрело несколько миллионов человек.

Судя по комментариям в Сети, зрители остались с неоднозначным впечатлением от слов Пугачевой. высказались даже представители отечественного шоу-бизнеса. И если одни раскритиковали певицу, другие ее смело поддержали.

Шумиху в Сети прокомментировала сама Алла Пугачева. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала свою свежую фотографию и написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь".

Ранее третий муж Примадонны, концертный директор Евгений Болдин, высказал мнение, что певица не сказала "ни одного неправильного слова", когда речь зашла о ее личной жизни. Так, Алла Пугачева рассказала, что только два раза выходила замуж по-настоящему — за Миколаса Орбакаса и иноагента Максима Галкина. А браки с Евгением Болдиным, Александром Стефановичем и Филиппом Киркоровым, по словам Примадонны, были фиктивными, мол, она просто помогала друзьям.