МАГАТЭ подтвердила артобстрелы у Запорожской АЭС

В МАГАТЭ сегодня подтвердили факт очередной атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Эксперты ждут возможности посетить место ЧП.

В организации заявили об угрозе ядерной безопасности, но опять не назвали виновника. Украинские националисты обстреляли станцию накануне. Снаряды упали в районе складов, где хранится резервное топливо, передает "ТВ Центр".

Возник пожар. К утру его потушили. Жертв и пострадавших нет. Уничтожение запасов горючего могло привести к катастрофе. Это последний источник энергии для охлаждения реакторов. Его используют в крайних случаях - а они на ЗАЭС происходят регулярно из-за действий ВСУ.