В Москве открылся "Форум о будущем городов БРИКС"

Эволюцию мегаполисов и инновации как ее основу обсуждают сегодня в Москве. В Зарядье открылся "Форум о будущем городов БРИКС". Он проходит по поручению мэра Сергея Собянина, передает "ТВ Центр".

В центре внимания экспертов, предпринимателей, управленцев - новые технологии, которые преображают городскую среду. Среди них - роботизация и внедрение искусственного интеллекта в промышленности и других сферах. Участники определят основные точки экономического роста, обсудят социальные и экологические вызовы.