Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Сергея Рябец

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 15-летнего Сергея Рябец.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше трёх с половиной миллионов рублей. У Серёжи острый лимфобластный лейкоз. Мальчик уже перенёс несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Болезнь отступила, но иммунитет ребёнка начал отторгать новые клетки, воспринимая их как чужеродные. Стандартные методы лечения не помогают - необходим редкий препарат нового поколения, но стоит лекарство очень дорого.

Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Напомним, что жизненно необходимый препарат нужен уже сейчас – время упускать нельзя.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Сергея Рябец, программа 2390