Мощные взрывы прогремели сразу в нескольких регионах Украины

Мощные взрывы прогремели минувшей ночью сразу в нескольких регионах Украины. По тыловым объектам ВСУ нанесли удары беспилотники типа "Герань".

В Кировоградской и Черкасской областях полностью обесточены предприятия, работавшие в интересах вражеского ВПК. В Балаклее, это под Харьковом, после атаки дрона вспыхнул сильный пожар. В результате точного попадания выведена из строя подстанция, питавшая военный завод.

На передовой наши бойцы развивают наступление на всех ключевых направлениях спецоперации. Так, на Купянском участке, в зоне ответственности группировки войск "Запад", расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо С" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации националистов, который находился на расстоянии более 100 километров.