В разводе Михаила Ефремова поставлена точка

Недавно в Сети распространилась информация, будто Михаил Ефремов разводится со своей пятой женой Софьей Кругликовой. Напомним, что от легендарного актера она родила дочерей Веру и Надежду и сына Бориса.

Однако теперь стало известно, что супруги вместе и о расставании не идет и речи. Ефремов по-прежнему официально женат на Кругликовой и живет с ней в столичной квартире, а не отдельно в загородном доме, как судачили сплетники. Более того, заявление о разводе супруги не подавали, сообщает "КП".

Говорят, актер занят возвращением на сцену. Недавно он вошел в состав театральной труппы Никиты Михалкова "Мастерская 12", готовится к спектаклю. Кроме того, Ефремов занялся здоровьем. Так, недавно он лечился в санатории в Кисловодске.

"Ему не хочется сейчас никаких застолий, дружеских посиделок. Он перестал общаться с друзьями, сидит, как сыч, в квартире. Все переговоры по работе ведет лично, команды у него нет", - сообщил продюсер Евгений Морозов.