ФСБ поймала африканского шпиона в Астрахани

Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани уроженца Африки за шпионаж в пользу Украины.

Установлено, что гражданин северной Африки наладил общение с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины через Telegram. По заданию куратора, иностранец собирал информацию о военных объектах в Астраханской области.

Данные могли быть использованы в ущерб безопасности России, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Африканца заключили под стражу.