Дмитрий Дибров хлестко ответил на откровения жены Полины

Полина Диброва нашла в себе силы дать откровенное интервью. Жена шоумена в беседе с Лаурой Джугелия представила свою версию событий. Полина рассказала, что ей было очень тяжело и мучительно скрывать правду от мужа, ведущего Дмитрия Диброва, поэтому она набралась решимости и призналась, что полюбила другого и решила уйти. По словам Полины, тот вначале ей не поверил, решив, что она "с ума сошла".

Четвертая жена популярного ведущего ответила на многие неприятные вопросы, однако сохраняла полное самообладание. Полина не раз на протяжении всего интервью давала понять, что для нее самое важное это состояние ее сыновей. Она подчеркнула, что ушла от мужа и сняла дом неподалеку и пока находится на расстоянии с Романом Товстиком, который для начала должен решить свои семейные проблемы.

Интервью Полины стало сенсацией. Журналисты поговорили с Дмитрием Дибровым, чтобы узнать его мнение относительно откровений жены. Однако тот дал понять, что не смотрел передачу. "Я не видел, слушайте, я Стивена Кинга последнего не видел, а вы хотите еще, чтобы я желтую прессу смотрел", - хлестко ответил Дмитрий Дибров Woman.ru.

Ранее в том же интервью Полина призналась, что в ужасе от того, как в СМИ полощут ее доброе имя. "У меня по сей день руки трясутся, я переживаю. Я каждое утро боюсь взять телефон в руки и посмотреть, что там еще написали", — пожаловалась она.