Грузия погасила многомиллионный долг перед Россией

Грузия полностью погасила многолетний исторический долг перед Россией.

Согласно статистическим данными Минфина республики, по состоянию на август 2025 года в графе внешнего долга перед Россией стоит прочерк, сообщает РИА Новости.

Данные о долге перед Россией доступны с 2003 года. Тогда сумма составляла 156,9 миллиона долларов. До августа 2024 года долг составлял 11,618 миллиона долларов. С февраля по август сумма долга составляла 3 миллиона 997 тысяч долларов.

Кроме России, погашена задолженность перед Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Арменией, Ираном и Нидерландами.