Актриса Елена Яковлева предстала без парика

64-летняя Елена Яковлева считается одной из самых успешных и востребованных актрис. Ее график расписан на месяцы вперед. Например, в настоящее время артистка находится в Благовещенске. На фестивале "Амурская осень" Яковлева вышла на сцену, чтобы сыграть в спектакле "Соперницы". По сюжету ее героиня носит парик, который в какой-то момент снимает.

Как выглядит без парика прославленная актриса, показал журналист Феликс Грозданов на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах Елене Яковлевой, отметив не только ее талант, но и прекрасную внешность. По мнению поклонников, сложно представить, что артистке в следующем году исполнится 65 лет, ведь она все также активна и моложаво выглядит.

Впрочем, сама Елена Яковлева недавно в интервью заявила, что переживает по поводу своего старения. По словам актрисы, она понимает, что от возраста не убежать, а вот бороться за красоту ей вполне под силу.

Напомним, творческий путь Едены Яковлевой начался еще в студенческие годы - во время учебы в ГИТИСе. Однако всенародную славу принесла роль Тани Зайцевой в скандальном фильме "Интердевочка". Успех упрочили и другие ленты - среди них "Анкор, еще анкор!", "Ретро втроем" и сериал "Каменская". Всего же на счету актрисы десятки работ в кино, театре и даже на телевидении. Ее талант не раз признавали не только в России, но и за рубежом. Елена Яковлева лауреат множества государственных и международных премий.