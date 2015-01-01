Mash: София Ротару не может выступать, потому что ее музыканты воюют за ВСУ

После начала СВО певица София Ротару перестала приезжать в Россию. Говорят, одно время она жила в Киеве, но затем перебралась на Сардинию. В отличие от многих российских коллег "хуторянка" не выступает даже за очень большие деньги на корпоративах и частных вечеринках.

Говорят, София Ротару регулярно получает заманчивые предложения, причем даже от украинских богатеев, которые готовы заплатить астрономические суммы, чтобы прославленная артистка спела для них, но та отклоняет даже такие запросы.

Все дело, как утверждает Mash, в том, что певица не может выступать без своей команды. А музыканты ее воюют за ВСУ. При этом исполнительница не ищет сотрудников на замену.

Ранее сообщалось, что якобы живущий под Киевом сын Софии Ротару продолжает платить налоги в казну России. В Сети Руслан Евдокименко называет себя патриотом Украины, а на деле пытается сохранить право на "Виллу София" в Ялте. Более того, еще в 2015 году единственный наследник артистки получил российский паспорт.