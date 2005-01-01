Юлия Проскурякова рассказала об отношениях с Наташей Королевой: "Мы не подружки"

Игорь Николаев и его будущая жена Юлия Проскурякова познакомились в 2005 году. К тому времени он уже расстался с Наташей Королевой.

Однако союз "дельфина и русалки" настолько полюбился общественности, что и спустя годы многочисленные фанаты не могли смириться с тем, что артисты развелись. Впоследствии Наташа Королева обрела счастье со стриптизером Тарзаном (настоящее имя Сергей Глушко), а Игорь Николаев счастливо женился на Юлии Проскуряковой.

И однако до сих пор артисток сравнивают и даже пытаются столкнуть лбами. Об этом Юлия Проскурякова рассказала в откровенном интервью Наталье Подольской. "Может быть, по типажу мы похожи, я имею в виду маленький рост, мы сбитенькие девочки… Но мы совершенно разные люди", - рассуждает артистка.

При этом Проскурякова подчеркнула, что между ней и Королевой никогда не было ни вражды ни конфликта. "Мы здороваемся, когда видимся на каких-то мероприятиях. Мы не подружки, но друг к другу относимся с уважением. Я не отбивала у нее мужа, мужчину или какого-то человека для того, чтобы нас постоянно сталкивали", - заключила певица.