В Москве подвели итоги форума "Моя страна. Моя история. Моя Победа"

В Москве подвели итоги Всероссийского молодежного форума "Моя страна. Моя история. Моя Победа". Мероприятие, организованное при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей", приурочено к году Защитника Отечества.

Участники в течение нескольких дней обсуждали вопросы патриотического воспитания. А сегодня в музее Победы на Поклонной горе представили лучшие проекты победителей специальной номинации конкурса "Моя страна - Моя Россия", он объединил десятки тысяч школьников, студентов, молодых специалистов со всей страны. В финал вышли 150 участников из 43 регионов. Их идеи о том, как сохранить историческую память о подвиге народа в Великой отечественной войне получат поддержку.

"Сохранить эту память – важная государственная задача. Чем дальше в прошлое удаляются от нас события Великой Отечественной войны, тем большую актуальность приобретают новые историко-просветительские форматы, способные привлечь и заинтересовать молодёжь — юношей и девушек — подтолкнув их затем к более серьёзному изучению истории", - сказал директор СВР Сергей Нарышкин.