В Москве обсуждают ответственное отношение к животным

Представители органов власти, научного сообщества, бизнеса и некоммерческих организаций собрались сегодня в Москве на первый Всероссийский форум ответственного отношения к животным.

Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов. Программа насыщенная и включает выступления более 60 спикеров. Также запланированы свыше 15 тематических сессий, презентация проекта приютов нового поколения для животных.

Завершится форум церемонией вручения Первой Всероссийской премии в сфере зоозащиты и экологии.