Кремль прокомментировал участие Путина в "Интервидении"

Уже в эту субботу в Москве впервые пройдет конкурс "Интервидение". Грандиозное шоу состоится на самой технологичной площадке России - Live Арене. За первое место поборются представители 23 стран, включая нашу.

Россию представит певец Shaman. Он выйдет на сцену девятым.

Ожидается, что трансляцию увидит более 4 миллиардов человек. Среди них и Владимир Путин. Как заявили в Кремле, у президента нет в планах посещать мероприятие, но какие-то отрывки он сможет посмотреть.

"Президент будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого очень важного мероприятия. Очень важного, ожидаемого мероприятия", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.