Собянин открыл спорткомплексы в Новогирееве, Ясеневе, Царицыне и Зеленограде

Кто - то плывет к рекордам, а кто - то за здоровьем и долголетием. И все посетители спорткомплекса "Олимпия" в районе Новогиреево сегодня его не узнали. Старым остался только адрес - Фрязевская улица, 13А.

Нина Пономарева ходила сюда многие годы. Говорит, немного переживала, когда комплекс закрылся на ремонт. Но был он недолгим, а результат впечатляет. В здании площадью более 2 тысяч квадратным метров - 25-метровый бассейн, спортзал, комфортные раздевалки и тренерские комнаты. Есть медицинский кабинет. В ходе ремонта заменили кровлю, остекление, инженерные системы. Оборудование в залах самое современное. А заниматься ежедневно могут до 800 человек - школьники, профессиональные спортсмены и все желающие.

Строительство и обновление спортивных объектов - это большая программа правительства Москвы. Помимо "Олимпии", мэр Сергей Собянин открыл также спорткомплексы в районах Ясенево, Царицыно и Савелки в Зеленограде. Всего же в этом году в рамках программы закончена реновация 18 залов и бассейнов. До конца года работы завершатся еще в 16-ти.

"Много строим. Много спортивных объектов. Но про старые не надо тоже забывать, потому что люди ходят туда по 20-30-40 лет. Много устаревших, поэтому надо омолаживать их. Новое оборудование, новая инженерия, дизайн. Будем заниматься и по специальной программе все старые объекты в Москве обновим", - сказал глава города.

В районе Новогиреево заниматься спортом можно не только в зале "Олимпия", но и на свежем воздухе. По многочисленным просьбам жителей с марта по август шли работы по благоустройству Зеленого парка. Теперь на территории почти 18 гектаров организована зона отдыха со скамьями и большими качелями, устроена площадка для проведения мероприятия, обновлено футбольное поле, установлены тренажеры и теннисные столы. Парк стал по-настоящему зеленым. И будет новым местом притяжения для 100 тысяч жителей Новогиреева.

Основная часть мероприятий по благоустройству реализуется в рамках программы "Мой район". Обсуждают проекты и голосуют за них на портале "Активный гражданин".