В столице поймали метровандалов: им грозит до семи лет тюрьмы

В столице полиция задержала вандалов, которые около года разрисовывали вагоны метро. А в одном из таких случаев, когда работник метрополитена пытался остановить нарушителей, художник-хулиган распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика.

За их творчеством внимательно следила видеокамера. Да, собственно, и маскировка у этих уличных художников была минимальна. Скрывали только лица. Действовали стремительно. Проникали в электродепо, на станции и открытые участки метрополитена. Аэрозольная краска у каждого наготове. А в качестве гигантского холста использовали вагоны. И вот даже успевали зафиксировать свои шедевры: сделать фото на память. Но отличились не только художествами.

"В одном из таких случаев работник метрополитена заметил фигурантов на территории электродепо "Новогиреево" и попытался их остановить. Тогда один из мужчин распылил ему в лицо содержимое газового баллончика и скрылся вместе с сообщниками", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Да и что касается искусства, ни работники метрополитена, ни правоохранительные органы его не оценили. В результате сотрудниками Уголовного розыска УВД на Московском метрополитене при поддержке Росгвардии шесть граффитчиков были задержаны. По разным адресам в Москве и области. Во время следствия все, как один моментально раскаялись.

Ущерб от их действий уже оценили больше, чем в миллион рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Вандализм". Максимальное наказание по которым - лишение свободы на срок до семи лет. Молодым людям уже предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В общем, - есть очень веский повод пересмотреть свою художественную концепцию.