Старт карьеры: на площадке МИСиС запущены стипендиальные конкурсы "Система"

Стипендиальную программу благотворительного фонда "Система" впервые разделили на два конкурса: для студентов вузов и отдельно - учащихся колледжей. Лауреаты и участники получат не только финансовую поддержку, но и возможность уже сейчас занять своё рабочее место в крупной технологической компании.

"Мы инвестируем свое время, свои средства для того, чтобы те молодые люди, которые хотят развивать науку, которые хотят сделать жизнь людей лучше, могли эту возможность реализовывать", - отметил Андрей Соколов, президент ГК "Медси".

Каждая номинация конкурсов курируется работодателем – лидером соответствующего направления.

"Сегодня наш фонд при поддержке высокотехнологичных компаний целую линейку проектов предлагает молодым людям - от школьной скамьи до первого рабочего места. Которые соединили бы работодателей с образовательными организациями, а самое главное - соединили бы молодых специалистов с работодателями и максимально адресно подготовили бы их к трудовой деятельности", - указалаЛариса Пастухова, президент благотворительного фонда "Система".

Программа открыта для студентов самых разных специальностей и форм обучения.

"Она позволяет нам не просто посмотреть на тех ребят, которые через несколько лет придут к нам как молодые специалисты, но и понять те идеи, которые сегодня вообще востребованы обществом", - добавила Ольга Юркова, руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС.

Заявки на участие принимают на платформе "Лифт в будущее" до 10 ноября.