В Государственном историческом музее открылась выставка, посвященная Николаю I

Строгий и милосердный, справедливый и упрямый. С железной волей и верой в великую страну. В Государственном историческом музее открылась выставка, посвященная императору Николаю I.

200 лет назад император взошел на престол. "Идеальный самодержец" - в названии экспозиции дана точная характеристика монарха. Но каким человеком он был?

Приоткроют загадку многогранной личности более 260 экспонатов. Среди которых - его личные вещи, картины и даже коллекция военной униформы. Также на выставке представлены артефакты, привезенные из других городов России.