Лучшие кукольные спектакли со всего мира покажут на фестивале "Образцовфест"

Среди гостей фестиваля – настоящий детектив из Китая. Эта кукла - талисман Шэньчжэньского театра и один из главных героев театральных постановок. Он приехал в Москву, чтобы увидеть кукольные спектакли со всего мира, побывать на выставках и познакомиться с местной культурой. Все, что он увидит и узнает, детектив увезет с собой в Китай, чтобы рассказать китайским детям об огромном и удивительном мире кукол. Ну и, конечно, сам покажет свою историю.

На сцене словно разворачивается диалог культур со всего мира. Вот, например, зазвучали мелодии Персии, это постановка из Ирана. Кукольный спектакль "Звуки моей Родины" показывает богатство иранской культуры, национальную идентичность. Артисты уверены: язык музыки и танцев понятен без перевода, а искусство объединяет людей.

В программе фестиваля - 13 спектаклей из шести стран. Россия, Иран, Китай, Индия, Беларусь и Бразилия. В этом году смотр посвятили развитию кукольного искусства в России и странах БРИКС.

"Это не конкурс, это лучшие спектакли, которые мы привозим на свой фестиваль, которые будут, на наш взгляд, наиболее интересны для зрителя. Это не только разные типы кукол, но и разные постановки, традиционные, современные", - отметила Елена Булукова, директор ГАЦТК им. С. В. Образцова.

Увидеть все многообразие кукольного искусства можно не только в зале, но и на выставке. Она так и называется - "Культурные пересечения". Здесь собрали больше 40 уникальных экспонатов из семи стран. Многие - настоящие раритеты. Вот этих китайских марионеток, например, привез еще сам Сергей Образцов. А другую куклу много лет назад подарила музею египетская художница. На открытии была особая гостья - ее внучка. Она продолжила семейную традицию и преподнесла в дар театру новую куклу.

По традиции перед началом фестиваля артисты возложили цветы к памятнику Сергея Образцова. Небольшая пауза перед сказкой. Чтобы вспомнить, с чего все начиналось, и поблагодарить того, кто открыл для нас этот удивительный театральный кукольный мир.