Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий входит в Весы и объявляет сезон переговоров, комплиментов и поиска идеального баланса. А значит, вам пора помириться с кем-то!

Тельцы

В делах в эти дни важно строить мосты, а не стены. Обсудите задачи с коллегами или начальством, найдите золотую середину - и все пойдет как по маслу.

Близнецы

Ваша креативность выходит на новый уровень! Идеи могут прийти из общения: разговор с другом, лайв в соцсетях и даже услышанная фраза будут неслучайны.

Раки

Меркурий зовет к диалогу в семье: обсуждайте планы, переезд, бытовые задачи. Сегодня легче найти компромисс и договориться даже о самых сложных вещах.

Львы

День хорош для встреч, переписок, бумажных дел: информации будет масса. Но Меркурий советует проверять детали: в потоке новостей легко что-то упустить.

Девы

Финансовая тема выходит на первый план: самое время обсудить расходы, инвестиции, бонусы. Меркурий поможет найти нужные слова и убедить собеседника.

Весы

Чтобы облегчить вам жизнь, в ваш знак входит Меркурий! Наступает период, когда важно говорить о себе, показывать свои идеи и не бояться быть яркими.

Скорпионы

Представители этого знака в режиме тихого наблюдателя: мыслей больше, чем слов. Используйте это время, чтобы разобраться в себе и понять, чего вы действительно хотите.

Стрельцы

Соцсети, чаты, знакомства – жизнь кипит! Меркурий советует быть открытыми: любой комментарий может привести вас к дружбе или совместному проекту.

Козероги

На работе важно держать ухо востро: появятся идеи о том, как перестроить процессы и выйти на новый уровень. Умение промолчать – ваш главный козырь.

Водолеи

Меркурий расширяет горизонты: ищите новые знания, курсы и лекции. Пришло время планирования путешествий и обсуждения амбициозных целей по учебе.

Рыбы

Вопросы общих финансов сегодня станут особенно актуальными: важно обсудить детали. Меркурий поможет найти общий язык в самых деликатных моментах.