Стало известно, как будет выглядеть гроб Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова после завершения профессиональной балетной карьеры со сцены не ушла. Она продолжает танцевать, давая бесплатные концерты в разных городах России. Балерина обожает искусство, регулярно тренируется, чтобы поддерживать форму, по многу часов проводя в танцевальном зале и на тренажерах. Уходить на покой артистка явно не собирается.

Кроме того, Анастасия часто выходит в свет, участвует в различных мероприятиях и записывает интервью. Так, недавно балерина дала понять, что уже продумала все детали своих похорон. В частности, Волочкова заявила, что она хочет белый гроб, на котором золотой патиной будет выведено ее имя и лебедь как ее логотип.

Также балерина запланирована, что все вокруг будет окутано белыми розами и, подчеркнула она, похоронить ее должны в пуантах. "Не трогайте мое тело и идите на ..." - в своем фирменном стиле отрезала Анастасия, вероятно, имея в виду, что она против кремации. Отрывком из интервью Волочковой любезно поделился телеграм-канал "НеМалахов".

Ранее балерина публично отреклась от дочери Ариадны и матери Тамары Владимировны. Артистка обиделась на них за то, что те скрыли от нее вторую свадьбу Ариши.