Поргина высказалась о решении Талызиной оставить дочь без наследства: "Не вижу ничего плохого..."

Валентина Талызина скончалась 21 июня. Актрисе было 90 лет. Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" в последние месяцы жизни боролась с раком.

На днях стало известно, что легендарная артистка оставила завещание, в котором указала единственной наследницей внучку, актрису Анастасию Талызину, таким образом обойдя дочь Ксению Хаирову. Информацию прокомментировала актриса Людмила Поргина, вдова прославленного актера Николая Караченцова.

"Не вижу ничего плохого в ее распоряжении. Внучка — это же продолжение рода. И она же не бросит свою маму на произвол судьбы. Конечно, логично, что она завещала именно ей", - высказала мнение Поргина для Teleprogramma.org.

Таким образом Анастасии достанутся квартира на Большой Никитской улице, рыночная стоимость которой около 50 миллионов рублей, и дача в Кратово, ее эксперты оценивают в 40-50 миллионов рублей.

Похоронили актрису 24 июня на Ваганьковском кладбище. Внучка артистки Анастасия Талызина во время траурной церемонии не переставала плакать, ее держал за руку муж Сергей Новосад.