Дональд Трамп при жене Мелании осыпал комплиментами Кейт Миддлтон

Будущий король Великобритании, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон встретили президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию, которые прилетели в страну с официальным визитом. Лидер Соединенных штатов Америки с трапа самолета закидал принцессу Кэтрин комплиментами и назвал ее красавицей, передает "Антиглянец".

Для визита Мелания Трамп выбрала строгий наряд темного цвета и шпильки, а образ завершала эффектная шляпа сиреневого цвета с большими полями. В свою очередь Кейт Миддлтон предпочла бордовое пальто с юбкой солнце и шляпкой в тон. Волосы, которые Кэтрин недавно осветлила, она предпочла распустить и оставить лежать локонами.

Теперь в Сети судачат, что американский лидер буквально очарован будущей британской королевой, чего нельзя сказать о жене принца Гарри, малоизвестной актрисе Меган Маркл.

Не так давно Дональд Трамп сообщил, что младшему брату Уильяму больше не грозит депортация из США. Американский лидер заявил, что оставит сына Карла III в покое. По мнению президента, принцу и без того живется не сладко, ведь у него "ужасная жена".