Еврокомиссия решила заключить торговое соглашение с Индией

Еврокомиссия решила укрепить связи с государством БРИКС. В планах ЕК – соглашение о свободной торговле с Индией, сообщило агентство Bloomberg.

В заявлении Еврокомиссии указано, что новая стратегическая повестка организации включает в себя меры в области торговли, безопасности, технологий, космоса и миграции. Таки образом Евросоюз стремится расширить глобальное влияние. Отмечается, что Брюссель намерен заключить соглашение уже в этом году.

Евросоюз в последнее время столкнулся с давлением со стороны США. Вашингтон требует ввести пошлины на импорт российской нефти в Индию и Китай. Решение установить более тесные связи с Индией в Брюсселе приняли после визита комиссара ЕС по торговле Мароша Шефчовича в Нью-Дели.