Оператор российского FPV дрона спас жителя Херсона от сотрудников украинского территориального центра комплектования. Представители аналога военкомата на Украине гнались за мужчиной, который пытался скрыться от них на велосипеде по проселочной дороге.

Как сообщили в силовых структурах агентству РИА Новости, автомобиль ТЦК был перехвачен российским FPV. В результате мужчине удалось скрыться. В силовом ведомстве подчеркнули, что за последний месяц случаи насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК участились.

Ранее на Украине объяснили страх граждан выходить на митинги. Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, рассказал, что украинцы боятся выходить на митинги из-за ТЦК.