Что стало с могилой умершего 8 лет назад Дмитрия Марьянова: фотографии выцвели и потрескались, памятник заволокло паутиной

Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти звезды фильма "Выше радуги" стал оторвавшийся тромб. Похоронили артиста на Химкинском кладбище.

Могила артиста расположена не на звездной аллее, а в глубине погоста, на 18-м участке. Если не знать схему кладбища, то найти последнее пристанище Марьянова будет довольно сложно: актер покоится в семейном захоронении, указателей, как например, на Ваганьковском кладбище, в Химках нет.

Но это не мешает многочисленным поклонникам навещать Дмитрия. Тропинка к могиле артиста протоптана. У памятника давно не появлялись живые цветы, но стоят яркие искусственные букеты. За лето надгробие заволокло паутиной, видимо, родственники давно не наведывались на погост. Фотографии, что еще несколько лет назад принесли поклонники звезды фильма "Выше радуги", уже выцвели и потрескались, они нуждаются в замене.

Зато основной портрет прекрасно выглядит. Также ярким и заметным издалека остается радужный мозаичный крест, что наделал немало шума после появления на могиле артиста. Близкие не зря настояли на этой детали. В лучах солнца он переливается и красиво бликует, от его вида становится тепло на душе и сразу вспоминается улыбка Марьянова.

Напомним, что Дмитрий Марьянов, по словам его жены Ксении Бик, страдал от алкогольной зависимости. По настоянию родных его отправили в реабилитационный центр "Феникс" в Лобне. Там артисту стало плохо, но квалифицированную помощь ему долгое время не оказывали, а когда повезли в больницу, уже было поздно. Причиной смерти звезды фильма "Выше радуги" якобы стал оторвавшийся тромб. Директору центра "Феникс" после смерти артиста предъявили обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Через несколько лет после смерти Дмитрия его вдова Ксения Бик нашла свое счастье. Она вышла замуж за журналиста Сергея Соболева и стала успешным специалистом.

"Я востребованный психолог, клиенты расписаны на два месяца вперед. Час моей консультации стоит минимум 40 тыс. руб. Могла бы брать больше, ведь один поход в магазин за продуктами обходится мне в 30 тысяч. Но уступаю", — хвастается Ксения.

При этом говорить о Марьянове Бик теперь отказывается. Она считает, что в истории с его гибелью давно пора поставить точку. "Все уже давно понятно. Причиной его смерти стал алкоголь. А я хорошо зарабатываю своей профессией. У меня давно сложился круг клиентов", — отметила Ксения в одном из интервью.