Путин поздравил премьера Индии с 75-летием

Владимир Путин от имени всего российского руководства поздравил Нарендру Моди с 75-летием. Президент России и премьер-министр Индии говорили по телефону. Российский лидер также передал кабинету министров самые наилучшие слова и пожелания.

Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Рассказывая о беседе с индийским премьером, президент подчеркнул, что отношения между Индией и Россией носят доверительный и дружеский характер.

Еще со времен Советского Союза, затем и во времена новой России, отношения двух стран носят исключительно доверительный, дружеский характер. Глава государства подчеркнул, что Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира, передает РИА Новости.