Путин обсудил с правительством приемную кампанию в колледжи и вузы

Одной из основных тем совещания Владимира Путина и с правительством стала прошедшая приемная кампания в колледжи и вузы. В средне-специальные учебные заведения зачислены на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Это рекорд за последние 50 лет. А в высшей школе большинство бюджетных мест отдали региональным вузам.

Самый большой конкурс отмечен при наборе на обучение сотрудников оборонных предприятий - до 12 человек на место.

Президент заслушал доклад об итогах работы с обращениями граждан после его прошлогодней прямой линии. И поручил правительству и своей администрации подготовить новую.