Тайлер Робинсон впервые предстал перед судом. В зале присутствовал по видеосвязи. На кадрах видно - на мужчине специализированная одежда. Такой жилет для заключенных не дает возможность совершить самоубийство.

Прокурор настаивает на смертной казни. Обвинение предъявлено и по другим пунктам - препятствие правосудию и давление на свидетелей. Робинсон лишен права выйти под залог. Поэтому до вынесения приговора он останется в тюрьме. За все время мужчина не проронил ни слова. Прокурор в ходе слушаний зачитал переписку обвиняемого со своим любовником-трансгендером, с которым они жили вместе (организация ЛГБТ признана в России экстремистской и запрещена).

Робинсон признался, что планировал покушение чуть больше недели. Американские СМИ гадают, что же заставило молодого мужчину, жизнь которого была вполне благополучной, пойти на политическое убийство. В 2022-м он получил лицензию электрика. Отец управляет семейной строительной компанией, мать помогает инвалидам. А свой навык стрелка он получил, вероятно, благодаря дяде - ветерану спецназа Майку Робинсону.

Прокурор округа Юта настаивает - мужчина действовал в одиночку. Другие версии, похоже, даже не рассматриваются. По мнению обвинения, Робинсон просто свел личные счеты с Чарли Кирком. Молодой политик придерживался консервативных взглядов. Возглавлял молодежное движение. Часто выступал в студенческих кампусах на митингах, пропагандируя традиционные ценности, чем вызывал ярость у приверженцев ЛГБТ. На одном из таких митингов Робинсон и выстрелил в Кирка. К стихийному мемориалу в Университете долины Юта поклонники активиста до сих пор несут цветы.

Дональд Трамп называл Кирка своим младшим братом. А между строк читалось - преемником. К следующим президентским выборам США активисту уже исполнилось бы 35 лет, и он смог бы выдвигать свою кандидатуру. Такая перспектива, вероятно, кому-то не нравилась. К тому же молодой политик неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. И вот тут начинается самое интересное. Дядя, который научил Робинсона стрелять, та еще темная лошадка. Майк Робинсон открыто в социальных сетях писал о том, что сотрудничает с внесенным в нашей стране в перечень террористических и экстремистских организаций украинским "Азовом". В профиле соцсети Майка Робинсона указана работа в украинском военном фонде и прежняя должность - директор "Радио свободная Украина".

О причастности к убийству американского политика режима Зеленского заявил сегодня и бывший депутат Верховной Рады Артем Дмитрук: "Я с полной ответственностью заявляю: в покушении на Дональда Трампа и в убийстве Чарли Кирка есть след Зеленского - как идейный, так и практический. "Коллективный Зеленский" способен пойти на убийство любого - от простого человека на Украине до президента США".

Следующее слушание по делу Тайлера Робинсона назначено на 29 сентября. Оно также пройдет в онлайн-формате.