Польская полиция обнаружила еще один беспилотник на юго-востоке страны

Полиция польского города Замосць сообщила об обнаруужении еще одного упавшего беспилотника. Дрон нашли на юго-востоке Польши в районе населенного пункта Станислава.

В полиции уточнили, что территория оцеплена. О происшествии уведомлены оперативные службы и окружная прокуратура Люблина, передает РИА Новости.

Ранее польские власти заявил о падении дрона на крышу жилого дома в Вырыках. Позже выяснилось, что на дом упала ракета с истребителя F-16, который вылетел на охоту за беспилотниками. В Варшаве заявили, не приводя никаких доказательств, что польскую границу пересекли более десятка российских дронов.