Яниса Тимму все еще не похоронили, памятник поставили на пустой могиле: шокирующее заявление адвоката семьи

Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения его жены Анны Седоковой. Тело спортсмена нашли в одном из московских хостелов. На телефоне баскетболиста была заставка с сообщением "Позвоните Анне" и номер телефона певицы.

До сих пор не известно, зачем Янис за час до кончины звонил артистке, ведь они ожидали решения суда по разводу и уже считали себя свободными. Седокова не отвечает на вопросы о Янисе. Ни на похоронах, на открытии памятника она не появилась.

Напомним, что прощались с Янисом 27 декабря 2024 года в Большом зале рижского крематория. У гроба плакали мать, первая жена Сана и отец. А позже экс-супруга спортсмена на своей странице в соцсети рассказывала, что часто навещает могилу Яниса. 8 сентября прошло торжественное открытие памятника Тимме, который установили на погосте.

Однако теперь выясняется, что могила баскетболиста пустая. Его прах так и не был предан земле. Адвокат семьи Яниса Маргарита Гаврилова на своей странице в соцсети сделала заявление и сообщила, что похоронят Тимму в ближайшие дни.

"Друзья, хочу с вами поделиться важной новостью от имени семьи Яниса Тиммы. Этой осенью состоится тихая церемония прощания — урна с прахом Яниса будет предана земле в Латгалии, где создается место памяти. Там установлен большой мраморный памятник, выполненный в рост Яниса — 2,03 метра", — шокировала новостью поклонников спортсмена Гаврилова.

По словам адвоката, похороны будут закрытыми, семья не желает видеть посторонних. "Мы хотим, чтобы церемония прошла тихо и без постороннего внимания. Это будет личный момент памяти. Для семьи Яниса важно сохранить эту близость и уважение", — отметила юрист.