Путин поручил администрации провести подготовку к очередной Прямой линии

Прямая линия с президентом России – актуальный проект. С учетом этого администрации президента и кабинету министров следует начать к нему готовиться, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что прямая линия полезна. Она позволяет выявлять проблемы и реагировать на запросы российских граждан. По словам Путина, проект реализуется не первый год, но не теряет своей актуальности и важности.

Российский лидер напомнил, что прямая линия - живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени. В результате появляется возможность соответствующим образом реагировать на запросы людей, приводит слова Путина РИА Новости.