Зеленский стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта - об этом заявил министр иностранных дел нашей страны. Сергей Лавров отметил, что Киев саботирует все миротворческие усилия Вашингтона и пытается убедить Дональда Трампа вернуться к конфронтации с Москвой.

Киевский режим отверг все предложения, которые спецпредставитель США Стив Уиткофф передал по результатам встречи российского и американского президентов на Аляске. Европейские кураторы Зеленского активно поддерживают его в стремлении продолжать конфликт. А в случае его окончания уже планируют отправку своих военных на Украину.