Зеленский стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта - об этом заявил министр иностранных дел нашей страны. Сергей Лавров отметил, что Киев саботирует все миротворческие усилия Вашингтона и пытается убедить Дональда Трампа вернуться к конфронтации с Москвой.
Киевский режим отверг все предложения, которые спецпредставитель США Стив Уиткофф передал по результатам встречи российского и американского президентов на Аляске. Европейские кураторы Зеленского активно поддерживают его в стремлении продолжать конфликт. А в случае его окончания уже планируют отправку своих военных на Украину.
Сергей Лавров еще раз напомнил позицию Москвы по этому вопросу: "Рассуждает Европа о направлении своих контингентов, как я сказал, на Украину, которые мы уже объявили, будут считаться легитимной военной целью. Представьте себе, если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и будут для этой части Украины, бывшей Украины, для этой территории действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации, это будет означать только одно, что Запад оккупировал, еще раз скажу, Украину.