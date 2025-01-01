Резкий рост заражения "пожирающей мозг" амебой зафиксирован в Индии

Рост случаев редкого опасного заболевания зафиксирован в южном штате Керала в Индии. Первичный амебный менингоэнцефалит вызывает амеба Ниглерия фоулери, которую называют "мозгоедом", сообщило местное телевидение.

По данным местных властей, в 2025 году в Керале подтверждено 69 случаев заражения. 19 из них закончились смертью пациентов – причем большая часть летальных случаев отмечена за последние несколько недель.

В минздраве штата заявили, что среди заболевших как грудные дети, так и пожилые люди. Если вспышку заболевания в прошлом году связывали с одним источником воды, то в этом году эпизоды разрознены, что затрудняет исследования. Заражение во всех случаях происходило от амебы, обитающей в теплой пресной воде. Она проникает в организм через носовую полость, когда человек купается, и добиратся до мозга. Болезнь развивается очень быстро, сопровождается головной болью, лихорадкой, тошнотой и рвотой. Появляются признаки поражения центральной нервной системы, отека мозга, передает ТАСС.