Волочкова вдрызг разругалась с родной дочерью: Ариадна совершила непростительный поступок

Анастасия Волочкова весной выдала дочь замуж. Балерина устроила для единственной наследницы красивый праздник в Санкт-Петербурге. На торжество пришла даже мать артистки Тамара Антоновна.

Казалось, что в семье Волочковой, наконец-таки, наступил мир. Но к концу лета поползли слухи, что Ариадна закатила еще один свадебный банкет, на который позвала всех своих близких, кроме мамы. Анастасия не верила в это, пока мачеха Ариадны Елена Николаева публично не подтвердила, что они с мужем, отцом невесты Игорем Вдовиным, были на свадьбе.

Балерина была в бешенстве. Волочкова заявила, что то был просто "сабантуй на лужайке", между делом оскорбив и Ариадну, и ее жениха, и даже свою мать. Последней досталось за то, что ее позвали на праздник, а Анастасию — нет. Артистка уверена, родственницы ей завидуют, поэтому и пакостят.

В интервью Вере Ганеевой на Rutube Волочкова призналась, что разругалась с дочерью и матерью вдрызг. "Я не готова их обсуждать. Я всех послала и сказала: "Добрые люди, я никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги"", — пожаловалась экс-прима Большого театра.

По словам Анастасии, Ариадна и Тамара Антоновна ее "заблокировали". Но балерина считает, что это и к лучшему, мол, мама вырастила ее как проект и даже в лучшее время не звонила, чтобы спросить о здоровье.