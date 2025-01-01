Открыт прием заявок на премию "Гордость нации-2025"

Общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России" при поддержке ФАДН России объявляет о старте Всероссийской премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов страны.

Премия "Гордость нации" проводится в рамках государственной политики по сохранению традиционных ценностей и этнокультурного наследия. Она включена в ключевые стратегические документы, включая План мероприятий по реализации Основ государственной политики по укреплению духовно-нравственных ценностей. Цель премии – поощрить активных граждан, чья деятельность способствует межнациональному согласию, развитию культурного многообразия и единству российской нации.

Конкурс пройдет в два этапа. Окружной (до 15 октября 2025 г.): прием заявок, экспертиза и награждение победителей в федеральных округах. Федеральный: торжественная церемония в Москве в День народного единства, где будут объявлены лауреаты премии.

Проект поддерживают Совет при президенте России по межнациональным отношениям, комитет Госдумы по делам национальностей и Общественная палата России. Узнать подробности и подать заявку можно здесь.