Лондон встретил Трампа многотысячной акцией протеста

Британская столица встретила президента США Дональда Трампа многотысячной акцией протеста. Участники коалиции "Останови Трампа" выступили против государственного визита американского лидера в Великобританию.

Митингующие собрались на улице Портленд-плейс напротив штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си. Участники выражают неодобрение решению британского премьера Кира Стармера второй раз пригласить Трампа в Лолндон: подчеркивается, что в современной истории Великобритании подобной почести не удостаивался ни один зарубежный политический лидер.

Некоторые протестующие несут флаги Палестины, требуют освободить Газу, перестать вооружать Израиль. Демонстранты планируют дойти до Вестминстерского дворца, где расположен парламент, и провести там митинг. Аналогичная акция проходит у стен Виндзорского замка, одной из резиденций короля Карла III, передает ТАСС.