Владимир Зеленский пригрозил России проблемами с энергетикой ближайшей зимой. Как передает украинский Telegram-канал "Новини.LIVE", лидер Украины, вероятнее всего, имеет ввиду попытки ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, по словам Зеленского, Вооруженные силы Украины планируют операции, которые должны помешать российским войскам наносить удары по украинским объектам. В Верховной раде ранее сообщили, что украинский лидер объявил о намерении воевать с Россией до конца.

Издание сообщает, что Зеленский пожаловался на продолжающиеся удары ВС России по энергетической инфраструктуре Украины. Также российские войска поражают объекты украинских железных дорог.