Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ в Киеве и Борисполе. Взрывы также прогремели в Конотопе Сумской области. Атакуют врага и наши бойцы в зоне спецоперации.

С воздуха неонацистов громит армейская авиация. Экипаж Ка-52М ракетным ударом ликвидировал скопление бронетехники и живой силы ВСУ на линии боевого соприкосновения.

У села Гавриловка в Днепропетровской области воздушная разведка обнаружила замаскированные блиндажи неприятеля. Координаты передали артиллеристам. Прицельными выстрелами опорник был уничтожен. На Красноармейском направлении укреп район врага накрыли огнем из 240-миллиметрового миномета. "Тюльпан" - одно из самых грозных оружий на поле боя, мощный и мобильный, он способен поражать цель на дистанции до 19 километров.