ПВО сбили 43 БПЛА ВСУ в ночь на 18 сентября

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 43 украинских БПЛА над российскими регионами.

больше всего беспилотников уничтожено над Ростовской областью - 23 аппарата, сообщили в Минобороны России.

11 дронов нейтрализовано над Волгоградской областью, 5 – над Курской областью, 3 – над Крымом, 1 – над Белгородской областью.

В Ростовской области противник атаковал шесть районов и два населенных пункта, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Никто не пострадал. В Красносулинском районе на площади 800 квадратных метров загорелась сухая трава в поле, пожар уже потушен.

В аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА был введен план "Ковер", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Обломки дрона повредили два частных дома – в окнах выбило окна и повредило кровлю, отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Минобороны регулярно отчитывается о сбитии вражеских беспилотников над территорией России. Накануне силы ПВО уничтожили 8 БПЛА.