Киркоров публично вступился за раскрывшую его тайну Пугачеву: потребовал особых почестей для Аллы

Алла Пугачева дала большое интервью иноагенту Екатерине Гордеевой. Пустившись в откровения, Примадонна раскрыла самый большой секрет Филиппа Киркорова.

Поп-король до сих пор уверяет, что любил свою единственную жену Аллу Пугачеву, с которой даже венчался в храме. Но Примадонна заявила, что их брак был фикцией. Мол, умирая, мама Филиппа попросила Аллу Борисовну позаботится о нем, помочь достичь успеха. Пугачева растрогалась и ничего лучше пиар-брака не придумала.

Киркоров точно видел интервью бывшей жены, но отвечать не стал. Более того, Филипп публично сделал заявление, которое многим не понравится. Певец потребовал особых почестей для Аллы Борисовны. Он заявил, что было бы правильно внести песни Пугачевой в школьные учебники.

"Потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь", — объяснил Киркоров.

Кроме того, по мнению Филиппа, в учебную программу стоит внести творчество Валерия Леонтьева, Игоря Крутого, Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи и Льва Лещенко. "Это наши классики, наши корни. Их творчество очень глубокое и настоящее. Песни Кобзона о любви к Родине искренние, их больше никто не споет так же честно. Муслим Магомаев тоже великолепен, его песни о любви к земле и дому", — отметил артист в беседе с ТАСС.