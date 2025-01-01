Путин провел совещание с правительством. Основные темы

Главная тема совещания президента с правительством - развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. А перед его началом Владимир Путин разговаривал по телефону с премьером Индии.

Путин: "Только что у меня состоялся разговор с премьер-министром Индии господином Моди. Я позволил себе от вас всех поздравить нашего друга с его 75-летием.

На слуху сейчас, конечно, ситуация с закупкой российской нефти. Индия отказалась подчиниться давлению США и прекратить покупку энергоресурсов у нашей страны. Впрочем, Москва и Нью-Дели не просто "нефтяной тандем". Экономическое сотрудничество охватывает множество направлений, и эти связи усиливаются.

Путин: "Еще со времен Советского Союза, затем и во времена новой России отношения между Индией и Россией носят исключительно доверительный, дружеский характер и, безусловно, надпартийный. Эти отношения основаны на общенациональном консенсусе как в России, так и в Индии, мы это видим. Кроме того, под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику и, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики. Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира".

Что же касается главной темы совещания, правительством утвержден комплексный план развития инфраструктуры до 2036 года. Такой горизонт позволяет строить согласованную систему, внутри которой - транспорт, энергетика, социальная инфраструктура: здравоохранение и образование. То есть не просто "дороги", а в комплексе все, что нужно для развития регионов.

Марат Хуснуллин: "План охватывает широкий перечень объектов, прямо влияющих на качество жизни наших граждан. Объекты транспорта - это более 4000 км железных дорог, 60 аэропортов, 18 морских портов, строительство более 2,2 тысячи километров автомобильных дорог".

Например, уже строится высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Санкт-Петербург. Поезда будут двигаться по ней со скоростью до 400 километров в час. Согласно плану, в разработке пять таких ВСМ, еще из Москвы в Минск, в Екатеринбург через Казань, появятся линии до Адлера и Рязани.

Другая тема совещания - приемная кампания в техникумы и университеты.

Валерий Фальков: "В целом объема квоты для участников СВО и их детей хватает. Но в ряде ведущих вузов на наиболее востребованные направления количество желающих превысило количество выделенных мест по квоте. В текущую кампанию мы с этой проблемой справились, что называется, в ручном режиме. На 2026 год обсуждаем и предложим системное решение в интересах абитуриентов".

Кстати, больше в этом году набрали студентов в медицинские вузы. Чтобы стране хватало врачей.

Еще один докладчик - представитель "Народного фронта".

Путин: "Знаю, что "Народный фронт" закончил в целом работу с обращением граждан в адрес программы "Итоги года". Так называемой прямой линии. Что могли бы сказать по результатам этой работы?

Михаил Кузнецов: "Мы действительно следим за отработкой двух миллионов шестисот тысяч обращений, которые поступили в ваш адрес.Сейчас 46 процентов граждан отвечают, что они удовлетворены теми ответами, теми решениями которые предоставлены. Это на 5 процентов больше, чем в прошлом году".

По данным ОНФ, чаще всего обращения были связаны с поддержкой военных. Одно из предложений - увеличить число бесплатных поездок в госпиталь к раненому бойцу для родных. Еще один блок - многодетные семьи.

О нерешённых вопросах доложено президенту. Владимир Путин распорядился начать подготовку к очередной прямой линии. Она пройдет до конца 2025 года.