Владимир Путин поручил предоставлять беззаявительную соцподдержку ветеранам СВО и их семьям. Новая система должна начать работать через портал Госуслуг.

Среди других поручений, опубликованных на сайте Кремля, - помощь участникам земских программ: учителям, врачам, фельдшерам, тренерам и работникам культуры. Для них предлагается отменить возрастные ограничения и предоставлять служебное жилье. А с 2027 года предусмотреть повышение единовременных выплат участникам земских программ в приграничье до 2 миллионов рублей. Речь идет о трех областях - Белгородской, Брянской и Курской.