До 2030 года в России построят и обновят 75 аэропортов

Авиагавань Краснодара пока что будет принимать и отправлять по три рейса в день и только в светлое время суток. Но скоро количество маршрутов увеличится - в расписании появятся рейсы в Санкт-Петербург, Красноярск, Сургут, Казань, Екатеринбург и Новосибирск, а также за рубеж. Об этом премьеру Михаилу Мишустину рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он напомнил, что в июле - после почти трехлетнего перерыва - также торжественно открыли еще один аэропорт на юге страны - в Геленджике. Там уже обслужили почти 80 тысяч пассажиров. Всего же за последние полгода российские авиакомпании перевезли более 50 миллионов человек. Маршрутная сеть охватывает 38 зарубежных направлений. Недавно открылось сообщение с Абхазией и КНДР. Расширяется география полетов и по стране. В планах - за 6 лет увеличить интенсивность внутреннего авиасообщения в полтора раза.

Говорили и о том, на чем летать. Сейчас в стадии сертификации 7 самолетов, 3 вертолета и 6 авиационных двигателей. Еще один масштабный план - до 2030 года привести в порядок и построить 75 аэропортов.