Зеленский подсчитал стоимость года войны

Год войны обходится Киеву в 120 миллиардов долларов. Власти Украины нацелены на завершение конфликта. Однако, если мирный договор не будет подписан, им придется изыскать такую сумму в 2026 году, заявил Владимир Зеленский.

Зеленский уточнил, что 60 миллиардов долларов – это украинский бюджет еще 60 миллиардов предстоит найти. По словам украинского лидера, план "А" для Киева - завершить войну, план "Б" - найти 120 миллиардов.

Украинский лидер высказал свои финансовые соображения на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой. В Киеве ранее заявляли: проект бюджета Украины на 2026 год составляется из расчета, что боевые действия будут продолжаться, передает ТАСС.